أحمد سعد يتعاقد مع شركة شهيرة لتقديم أغنيات تليق بمشواره

وقع أحمد سعد عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى، بحضور سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، ومديرها التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي، ليكون واحدا من أبرز نجومها بسبب نجاحه وبصماته خلال الفترة الأخيرة، وعلاماته البارزة في مجال المزيكا.

وأعرب النجم أحمد سعد عن سعادته البالغة بالتعاون مع أكبر شركات الوطن العربي الذي يقدر شغلها مع كبار النجوم، مضيفا أنه واثق أن تلك الشراكة ستثمر عن أغاني مفاجأة لجمهوره في مصر والوطن العربي، الذي يحرص على تقديم كل ما هو جديد باعتبارهم الداعمين لي في مشواري الغنائي.

وأضاف في بيان: «أنا بحب روتانا أوي، وأحترم الصداقة التي تجمعني مع سالم الهندي الذي له نجاحات كبيرة مع كبار النجوم، وأعد جمهوري بكل ما يرضيه».

وقال: «أود أن أشكر جمهوري على الثقة التي يمنحونها لي دائما، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم باستمرار، وأن أقدم أعمالا تليق بمكانتهم وقيمتهم، فأكثر ما يجعلني أشعر بالسعادة في هذه الحياة، هو التقدير على تعبي ومجهودي، والحمد لله راض عما وصلت له حاليا».

وحقق أحمد سعد خلال الفترة الأخيرة، عدد من النجاحات أخرها ألبوم حبيبنا الذي تصدر مؤشرات البحث، وأعتبره الجميع من أفضل الألبومات التي قدمها خلال مشواره الغنائي، وتعاون فيه من كبار الشعراء والموزعين والملحنين.

ألبوم «حبيبنا» لـ أحمد سعد يتكون من 9 أغنيات جديدة، تضم عددا من الألوان الموسيقية قدمها أحمد سعد، مستفيدا من خبرته في المجال الفني خلال السنوات الماضية، مقدما تجربته الشخصية في ألبوم غنائي بشكل مختلف.