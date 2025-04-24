أحمد سعد يشعل حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

أشعل المطرب أحمد سعد حفل زفاف ليلى أحمد زاهر وهشام جمال الذي أقيم في منطقة الأهرامات بحضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم يسرا وليلى علوي وباسم سمرا وروجينا ولقاء سويدان.

وقدم أحمد سعد، خلال حفل الزفاف، عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها العروسان منها اختياراتي وصدقيني وغيرها من أغانيه الجديدة.

وعقد المنتج هشام جمال قرانه على ليلى أحمد زاهر منذ أيام داخل قصر محمد علي بالمنيل وسط حضور العائلتين والمقربين.