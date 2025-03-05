أدعية الأمطار والرياح كما قالها النبي.. رددها في هذه الأوقات

تبقى الأدعية النبوية في أوقات المطر والريح والرعد من السنن التي تعكس صلة العبد بخالقه، وتزيد من شعوره بالأمان والطمأنينة، خاصة في ظل التحذيرات الجوية الحالية، وينبغي للمسلم أن يتحلى بالسكينة والتسليم، وأن يكثر من التضرع إلى الله بالدعاء والاستغفار، رجاءً في رحمته ودفعًا للبلاء.

وتشهد البلاد اليوم حالة من التقلبات الجوية، وسط تحذيرات متواصلة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمالية هبوب العواصف والرياح الشديدة وتساقط الأمطار، على مختلف أنحاء الجمهورية، ومع هذه الأجواء، يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن أدعية المطر والرياح والعواصف كما وردت عن النبي الكريم، لما تحمله من طمأنينة نفسية وتضرع إلى الله في أوقات الاضطراب المناخي.

وفي هذا السياق، كشفت دار الإفتاء المصرية عن الأدعية النبوية المستحبة في مثل هذه الأحوال، موضحة أيضًا الآداب الشرعية والسلوكيات المأثورة، التي يجب أن يتحلى بها المسلم وقت المطر والريح والرعد.

دعاء الرياح والعواصف كما ورد في السنة النبوية

ردًا على استفسار من أحد المتابعين، أوضحت دار الإفتاء أن سبّ الرياح عند هبوبها أمر منهي عنه شرعًا، مستندة إلى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، والتي قالت:

«كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عصفت الريح قال: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ»، رواه مسلم

وتؤكد الدار أن هذا الدعاء يُظهر خشية النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الريح، وحرصه على سؤال الله الخير في كل ما أرسله، والاحتماء به من كل شر محتمل.

دعاء المطر المستحب وقت الغيث

أما عن دعاء المطر، فأشارت دار الإفتاء إلى ما ورد عن النبي الكريم، حيث كان يقول عند نزول المطر:

«اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا» ـ رواه البخاري

كما ورد عن النبي أيضًا عند اشتداد المطر وخشية السيول:

«اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» ـ رواه البخاري ومسلم

وتضيف الإفتاء أنه من الأدعية الجميلة التي يجوز الدعاء بها أثناء المطر:

«اللهم إنا نسألك بعدد قطرات هذا المطر سعة في الأرزاق، وبركة فيها، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، واستجابة لكل دعاء، وتيسيرًا لكل عسير، وفرجًا لكل مهموم».

دعاء الرعد والبرق.. تسبيح واستغفار

وعند سماع صوت الرعد، تنصح دار الإفتاء بترديد التسبيح الوارد عن الصحابة:

«سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ»

إلى جانب دعاء النبي:

«اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ، وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ»

وأكدت الدار أن هذه الأدعية تعبر عن خضوع العبد لعظمة الله وخوفه من بطشه، ورجائه في رحمته وعفوه.

الأدعية المستحبة وقت الأمطار والعواصف كما نشرتها دار الإفتاء

حرصت دار الإفتاء المصرية على نشر باقة من الأدعية النبوية والأدعية العامة المستحبة، والتي يمكن للمسلمين ترديدها في أوقات المطر والرياح، ومنها:

ـ اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا.

ـ اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار.

ـ اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث.

ـ اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

ـ اللَّهمَّ اسْقِ عبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميت.

ـ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ.

ـ اللهم اجعلها أمطار خير وبركة، ولا تجعل فيها هدمًا ولا غرقًا.

الدعاء وقت المطر.. ساعة استجابة

أشارت دار الإفتاء أيضًا إلى أن وقت نزول المطر من الأوقات التي يُرجى فيها إجابة الدعاء، مستشهدة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم:

«ثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء وتحت المطر»ـ رواه الحاكم وصححه الألباني

ومن هنا، توصي الإفتاء المسلمين باستغلال لحظات المطر في الدعاء لأنفسهم، وذويهم، والمسلمين جميعًا، لما في ذلك من بركة ورحمة.

دعاء شامل وقت العواصف والأمطار

يمكن للمسلمين أيضًا ترديد دعاء جامع يحمل الخضوع والرجاء، كما نشرته دار الإفتاء:

«اللهم إنا نسألك أن تجيب دعاءنا، وألا تخيب رجاءنا، وأن تدفع عنا كل بلاء وأذى، وأن تجعل هذا المطر صيبًا نافعًا هنيئًا، يا ربنا ويا مولانا».