توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. هل يستمر نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة؟

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. هل يستمر نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة؟

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. هل يستمر نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس، خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر.

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

وعن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، فيتوقع الخبراء أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت 3 مايو

وعن درجات الحرارة غدا السبت، تتمثل في الآتي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 16 درجة مئوية.

شتاء - الشتاء - أمطار - الطقس

درجات الحرارة الأحد 4 مايو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة الإثنين 5 مايو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا