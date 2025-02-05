توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. هل يستمر نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس، خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر.

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

وعن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، فيتوقع الخبراء أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت 3 مايو

وعن درجات الحرارة غدا السبت، تتمثل في الآتي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 4 مايو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة الإثنين 5 مايو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.