طرق تساعدك على اختيار أفضل أنواع الملابس الصيفية.. مناسبة للأجواء الحارة

كتبت: عبير خالد

في درجات الحرارة المرتفعة، يتعرق الجسم ليبرد نفسه، وعندما يتبخر العرق، فإنه يمتص معه بعضًا من حرارة الجسم، مما يساعد على الشعور بالراحة، لذا عند ارتداء الملابس خلال موجة الحر، يُفضل اختيار ملابس تُسهّل عملية التبخر قدر الإمكان، ويمكن معرفة أفضل هذه الأنواع وفقًا لمجلة «TIME».

الملابس الفضفاضة

تجنب الملابس الضيقة، لأنها ستُبقي العرق ملتصقًا ببشرتك، فإذا بقى العرق عليك فلن يتبخر، وبالتالي لن يخرج من جسمك أبدًا، ما يُصعّب على جسمك الحفاظ على برودته، لهذا عادة تكون الملابس الفضفاضة خيارًا أفضل في الأيام الحارة.

الألوان الفاتحة

الملابس ذات الألوان الداكنة كالأسود والكحلي والأخضر الغامق، تمتص أشعة الشمس فوق البنفسجية أكثر من الملابس ذات الألوان الفاتحة، وما اثبت حقيقة ذلك ماتوصل إليه الباحثون في اليابان في تجاربهم المختلفة، حينما تركوا قمصان بمختلف ألوانها في الخارج في الأيام المشمسة، ليتوصلوا إلى أن القمصان الداكنة تصبح أكثر حرارة بكثير من القمصان الفاتحة حتى بعد فترة قصيرة نسبيًا من البقاء في الخارج، ولهذا السبب نصحوا بارتداء ملابس فاتحة اللون خلال الصيف.

اختيار الملابس القطن والكتان

يمكنك اختيار أقمشة خفيفة الوزن وجيدة التهوية، مثل القطن والكتان، فهذه الألياف لا تسمح فقط بمرور النسيمات الطبيعية عبر ملابسك وتبريد بشرتك، بل تسمح أيضًا بتبخر العرق ما يساعدك في الأخير على الشعور بالراحة في الأجواء الحارة، لهذا لا تتردد في ارتدائها في فصل الصيف.