طرق تساعدك على اختيار أفضل أنواع الملابس الصيفية.. مناسبة للأجواء الحارة

طرق تساعدك على اختيار أفضل أنواع الملابس الصيفية.. مناسبة للأجواء الحارة

طرق تساعدك على اختيار أفضل أنواع الملابس الصيفية.. مناسبة للأجواء الحارة

كتبت: عبير خالد

في درجات الحرارة المرتفعة، يتعرق الجسم ليبرد نفسه، وعندما يتبخر العرق، فإنه يمتص معه بعضًا من حرارة الجسم، مما يساعد على الشعور بالراحة، لذا عند ارتداء الملابس خلال موجة الحر، يُفضل اختيار ملابس تُسهّل عملية التبخر قدر الإمكان، ويمكن معرفة أفضل هذه الأنواع وفقًا لمجلة «TIME».

الملابس الفضفاضة

تجنب الملابس الضيقة، لأنها ستُبقي العرق ملتصقًا ببشرتك، فإذا بقى العرق عليك فلن يتبخر، وبالتالي لن يخرج من جسمك أبدًا، ما يُصعّب على جسمك الحفاظ على برودته، لهذا عادة تكون الملابس الفضفاضة خيارًا أفضل في الأيام الحارة.

الألوان الفاتحة

الملابس ذات الألوان الداكنة كالأسود والكحلي والأخضر الغامق، تمتص أشعة الشمس فوق البنفسجية أكثر من الملابس ذات الألوان الفاتحة، وما اثبت حقيقة ذلك ماتوصل إليه الباحثون في اليابان في تجاربهم المختلفة، حينما تركوا قمصان بمختلف ألوانها في الخارج في الأيام المشمسة، ليتوصلوا إلى أن القمصان الداكنة تصبح أكثر حرارة بكثير من القمصان الفاتحة حتى بعد فترة قصيرة نسبيًا من البقاء في الخارج، ولهذا السبب نصحوا بارتداء ملابس فاتحة اللون خلال الصيف.

اختيار الملابس القطن والكتان

يمكنك اختيار أقمشة خفيفة الوزن وجيدة التهوية، مثل القطن والكتان، فهذه الألياف لا تسمح فقط بمرور النسيمات الطبيعية عبر ملابسك وتبريد بشرتك، بل تسمح أيضًا بتبخر العرق ما يساعدك في الأخير على الشعور بالراحة في الأجواء الحارة، لهذا لا تتردد في ارتدائها في فصل الصيف.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا