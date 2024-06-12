ازاي تحمي عينك من أشعة الشمس الضارة؟.. 3 طرق بينها الدموع الصناعية

مع ارتفاع درجات الحرارة، يبحث كثير من الأشخاص عن طرق لحماية بشرتهم من الأضرار المتوقع حدوثها بسبب التعرض لأشعة الشمس، وهناك عدد كبير يغفل عن ضرورة الاهتمام بالعيون وحمايتها من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

أضرار الشمس على العيون

التعرض لأشعة الشمس أمر حتمي لكثير من الأشخاص بسبب الأنشطة النهارية، سواء ممارسة العمل، أو الذهاب إلى المدارس والجامعات، والعديد من الأشياء الأخرى، التي ربما قد تجعل الأشخاص عرضة لأشعة الشمس الضارة.

وذكر محمود الهادي استشاري طب وجراحة العيون خلال حديثه لـ «الوطن»، أبرز هذه الأضرار التي يمكن أن تصيب العين:

- جفاف العين، ويرجع ذلك بسبب قلة الدموع في العين.

- إحمرار العين، بسبب النظر للشمس في فترة توهجها، ما يؤدي للإصابة ببعض الالتهابات.

- ضعف رموش العين وتساقطها.

- الإصابة بظفرة العين، وهو نسيج يتكون على القرنية، ويسبب ضعفا في الرؤية، بسبب التعرض لأشعة الشمس لمدة طويلة، وهي حالة نادرة تحدث لدى بعض الأشخاص، بسبب عدم تحمل أعينهم الأشعة الفوق البنفسجية التي تخرج من الشمس.

طرق وقاية العين من الشمس

أضرار الشمس على العين، ليست بالخطيرة ولا تؤدي إلى فقدان البصر، وهذه الحالة من الوارد حدوثها فقط أثناء النظر للشمس عند الكسوف فقط، وذلك بسبب تلف القرنية أو تعرضها للذوبان، وهناك بعض طرق الوقاية التي يمكن اتباعها لتجنب هذه الأضرار:

- عدم إطالة النظر للشمس .

- استخدام قطرة الدموع الصناعية، لتجنب جفاف العين، وبحسب ما أكده اسشاري طب وجراحة العيون، يمكن استخدام هذه القطرة للكبار والصغار لترطيب العين.

- ارتداء نظارات الشمس.