خبير عالمى فى الطب الطبيعى والأطراف الصناعية بمركز الطب الطبيعى والتأهيلى للقوات المسلحة بالعجوزة

يستضيف مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة الدكتورة/ هيلينا برجر (سلوفنية الجنسية)، رئيسة قسم الطب الطبيعي والتأهيل بجامعة ljubjana بسلوفينيا، والرئيس الحالى للجمعية العالمية للأطراف الصناعية ISPO ونائب رئيس تحرير المجلة الطبية Annais of physical and Rehabilitaion Medicine والرئيس السابق لجمعية الإتحاد الأوروبي للتأهيل، وذلك فى الفترة من 11 - 17/05/2025.

ويستقبل المركز الحالات المرضية التي ترغب فى العرض على الخبير من خلال اللجنة التحضيرية يوميا عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية، اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا.