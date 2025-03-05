شهادات ادخار بنك مصر 2025.. اعرف أعلى عائد بالجنيه والدولار

دائما ما يتم تطوير شهادات ادخار بنك مصر، وهو ثاني أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق المحلية، ويتمتع بالعديد من الأوعية الادخارية ذات العوائد المميزة، إذ دائما تتنوع الشهادات من شهادات ادخار متنوعة من حيث الأجل أو مدة الشهادة أو العائد.

شهادات ادخار بنك مصر لعام 2025

ووفقا للموقع الرسمي للبنك، فإنّ أعلى فوائد على شهادات بنك مصر في عام 2025 سواء بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي، كما يلي.

شهادات بالجنيه المصري

شهادة القمة

تتميز تلك الشهاداة بعائد سعري تنافسي يصل لـ21.5% سنويًا لمدة 3 سنوات، في حين يكون الحد الأدنى للاكتتاب 1000 جنيه.

شهادة طلعت حرب

فيما يصل العائد الخاص بشهادة طلعت حرب إلى 27%، تنقسم إلى ما بين 23.5% شهريًا أو 27% سنويًا مع نهاية المدة، وتصل مدتها لسنة واحدة، وذلك بحد أدنى 1000 جنيه.

شهادات بالدولار الأمريكي

شهادة القمة الدولارية

يصل عائد شهادة القمة الدولارية لـ8% سنويًا، إذ يجري الصرف مع نهاية المدة، وتصل مدة الشهادة في البنوك إلى 3 سنوات، وذلك بحد أدنى 1000 دولار.

شهادة إيليت

يصل العائد عليها إلى 6% سنويًا ويجرى صرفه كل 3 أشهر، كما تتيح تلك الشهادة لصاحبها الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها.

وتتمتع الشهادات التي تم طرحها للتعاملات بالدولار العديد من المميزات الإضافية، مع إمكانية صرف العوائد مقدماً بالجنيه بفائدة 24% للشهادات الدولارية، وتتاح للمصريين والأجانب على حد السواء.