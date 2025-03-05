سعر الدولار اليوم السبت 3-5-2025 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم السبت 3-5-2025 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم السبت 3-5-2025 مقابل الجنيه المصري

كشفت البنوك المصرية على مواقعها الإلكترونية الرسمية آخر تحديث في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3-5-2025، إذ سجل الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، نحو 50.74 جنيه لعملية الشراء مقابل 50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وفيما يلي، نستعرض آخر تحديثات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت كما وردت عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 50.74 جنيه للشراء مقابل 50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 50.74 جنيه للشراء مقابل 50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 50.74 جنيه لعملية الشراء مقابل 50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

ناهز سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 50.75 جنيه للشراء مقابل 50.85 جنيه للبيع.

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