حالة غريبة لسيدة بريطانية ظلت في غيبوبة لمدة 15 عاما.. استيقظت تتحدث الصينية

كتبت: عبير خالد

في حالة غريبة ونادرة، ظلَّت سيدة بريطانية تدعى سارة كولويل في غيبوية قرابة الـ15 عامًا، نتيجة إصابتها بسكتة دماغية، وفور الاستيقاظ منها وجدت نفسها تتحدث اللغة الصينية، على الرغم من أنها لم تذهب إلى آسيا آبدأ، لتكن حالتها وهي واحدة من حوالي 100 حالة معروفة لمتلازمة اللهجة الأجنبية في جميع أنحاء العالم.

الإصابة بالسكتة الدماغية

لم يتمكن الأطباء قط من تحديد سبب إصابتها بالسكتة الدماغية، لكنها خلّفت لديها مجموعة من الإعاقات العصبية التي جعلتها عاجزة عن المشي والكلام على حد سواء، وقالت إنها شعرت وكأنها كلب صغير خلال السنوات الثلاث الأولى، إذ كشفت صحيفة ديلي ميل أون لاين أن السيدة كولويل، التي تبلغ من العمر الآن 50 عاماً، لا تزال تتحدث الصينية حتى اليوم، على الرغم من أنها لم تطأ قدمها آسيا قط.

فقد أجبرت السكتة الدماغية السيدة كولويل على التخلي عن وظيفتها كمنسقة لتكنولوجيا المعلومات والعودة إلى منزل والدتها مع زوجها باتريك، لتلقي الرعاية من كليهما.

أول مرة تتحدث فيها باللغة الصينية

تحدثت «كولويل» عن اللحظة التي سمعت فيها لهجتها الشرقية لأول مرة، وتذكرت: «أعتقد أنه عندما كان الناس يقولون لي تبدو صينية، لم أسمع ذلك، شعرت فقط وكأنني أتلعثم في الكلام، ولم أعرف أنني كنت أتحدث اللغة الصينية، لم أربط ذلك بأي لهجة معينة، فلم يكن الأمر كذلك إلا عندما زرت طبيب أعصاب في نيوكاسل»، مضيفة: «جعلني أقرأ هذا الخطاب بصوت عالٍ، وهو ما يُعزز أي صعوبات في الكلام لديك، ولم أُصدم من طريقة كلامي إلا عندما سمعت التسجيل وجدتني أتحدث اللغة الصينية، ما زلتُ لا أعرف ما حدث، أو إن كان سيتكرر، كان من الصعب عليّ مواصلة السعي لتحسين قدرتي على الكلام والمشي والاستقلالية».