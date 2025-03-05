3 ميكسات لعصائر الكافيهات في المنزل.. نفس الطعم بجودة مضمونة

كتبت: شروق مراد

تشتهر الكافيهات بميكسات العصائر المتنوعة، التي تحتوي على مكونات غنية ومفيدة، وذات مذاق لذيذ أيضًا، لذا يمكن إعدادها في المنزل بمكونات متوفرة، وجودة مضمونة، بحسب الشيف نورا السادات، ببرنامج «عمايل إيديا»، على قناة Cbc Sofra.

عصير الأفوكادو بالعسل

المقادير:

أفوكادو مقشر ومنزوع النواة.

كيوي قطع متوسطة.

أناناس مكعبات.

عسل أبيض.

مياه.

مكعبات ثلج.

الطريقة:

في الخلاط تضع قطع الأفوكادو وقطع الكيوي والأناناس، وكمية بسيطة من العسل الأبيض والمياه ومكعبات الثلج، ويتم خلط المكونات جيدًا، وتوضع في الكاسات.

عصير الموز بالزبادي

المقادير:

موز مجمد.

زبادي.

نعناع طازج.

لبن.

عسل أبيض.

مكعبات ثلج.

حليب.

الطريقة:

في الخلاط توضع قطع الموز والزبادي والعسل والثلج والنعناع، مع كمية بسيطة من الحليب، ويتم خلط المكونات جيدًا، ويصب الخليط في الأكواب ويقدم.

عصير كيوي بالليمون

المقادير:

كيوي مقشر.

ليمون.

نعناع طازج.

ثلج.

ماء.

عسل أبيض.

الطريقة:

في الخلاط توضع المكونات، وهي الكيوي والليمون والنعناع والثلج وكمية من المياه، ويتم التحلية بالعسل الأبيض، وتخلط المكونات جيدًا في الخلاط، ويصب العصير في الأكواب ويقدم.