«محلية الجبهة الوطنية» تضع تصورا لدعم الشباب وآخر لقانون الإدارة المحلية

«محلية الجبهة الوطنية» تضع تصورا لدعم الشباب وآخر لقانون الإدارة المحلية

«محلية الجبهة الوطنية» تضع تصورا لدعم الشباب وآخر لقانون الإدارة المحلية

عقدت أمانة المجالس المحلية بحزب الجبهة الوطنية اجتماعا برئاسة اللواء عادل لبيب، ناقشت خلاله عددا من الملفات الحيوية المتعلقة، منها دور الشباب في المرحلة السياسية القادمة، خاصة في ظل الحديث عن أهمية دور المجالس المحلية الفترة المقبلة.

وأكد الاجتماع ضرورة وضع معايير واضحة لاختيار مرشحي الحزب من الشباب، بما يضمن الكفاءة والقدرة على تمثيل المواطنين بفاعلية في المجالس المحلية، كما تقرر التنسيق مع أمانات الحزب في المحافظات، للعمل على اختيار وتأهيل الكوادر الشبابية على كل المستويات، وفي خطوة تهدف إلى دعم رؤية الحزب حول اللامركزية، تم تكليف الأمناء المساعدين الدكتور سمير عبد الوهاب، والدكتور عبد الحميد كمال، والنائبة إيمان الألفي، بوضع تصور متكامل لمشروع قانون الإدارة المحلية والمجالس المحلية من منظور الحزب.

كما ناقش الاجتماع آليات إعداد برامج تدريبية وتثقيفية موجهة لشباب الحزب، بالتنسيق مع أمانة الشباب برئاسة المستشار محمد عمران، لتعزيز وعيهم السياسي والإداري ورفع كفاءتهم.

وأكدت الأمانة على أهمية تبني الحزب رؤية واضحة لدعم العلماء الشباب المتميزين والموهوبين، من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لهم داخل مصر عبر المراكز العلمية، ويأتي هذا التوجه في إطار دعم الدولة المصرية في مجالات البحث العلمي وتعزيز قدراتها التنافسية.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا