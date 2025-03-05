«محلية الجبهة الوطنية» تضع تصورا لدعم الشباب وآخر لقانون الإدارة المحلية

عقدت أمانة المجالس المحلية بحزب الجبهة الوطنية اجتماعا برئاسة اللواء عادل لبيب، ناقشت خلاله عددا من الملفات الحيوية المتعلقة، منها دور الشباب في المرحلة السياسية القادمة، خاصة في ظل الحديث عن أهمية دور المجالس المحلية الفترة المقبلة.

وأكد الاجتماع ضرورة وضع معايير واضحة لاختيار مرشحي الحزب من الشباب، بما يضمن الكفاءة والقدرة على تمثيل المواطنين بفاعلية في المجالس المحلية، كما تقرر التنسيق مع أمانات الحزب في المحافظات، للعمل على اختيار وتأهيل الكوادر الشبابية على كل المستويات، وفي خطوة تهدف إلى دعم رؤية الحزب حول اللامركزية، تم تكليف الأمناء المساعدين الدكتور سمير عبد الوهاب، والدكتور عبد الحميد كمال، والنائبة إيمان الألفي، بوضع تصور متكامل لمشروع قانون الإدارة المحلية والمجالس المحلية من منظور الحزب.

كما ناقش الاجتماع آليات إعداد برامج تدريبية وتثقيفية موجهة لشباب الحزب، بالتنسيق مع أمانة الشباب برئاسة المستشار محمد عمران، لتعزيز وعيهم السياسي والإداري ورفع كفاءتهم.

وأكدت الأمانة على أهمية تبني الحزب رؤية واضحة لدعم العلماء الشباب المتميزين والموهوبين، من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لهم داخل مصر عبر المراكز العلمية، ويأتي هذا التوجه في إطار دعم الدولة المصرية في مجالات البحث العلمي وتعزيز قدراتها التنافسية.