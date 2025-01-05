قيادي بـ«الجبهة الوطنية»: عمال مصر حجر الزواية في نهضة البلاد

هنأ مصطفى جعفر سالمان عضو هيئة مكتب النقابات المهنية بحزب الجبهة الوطنية، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعمال مصر بمناسبة ذكرى عيد العمال، مؤكدا أنّ عمال مصر هم حجر الزاوية في دعم الاقتصاد الوطني، فهم يمثلون القوة الإنتاجية المحركة لعجلة التنمية في مختلف القطاعات، من الصناعة والزراعة، إلى التشييد والبناء، والنقل والطاقة والخدمات.

وأكد عضو هيئة مكتب النقابات المهنية في حزب الجبهة الوطنية في بيان، أنّ ما تحقق من إنجازات اقتصادية في السنوات الأخيرة ما كان ليرى النور لولا الجهد المتواصل والعرق الذي بذله عمال مصر في مواقع العمل كافة، مشيرا إلى أنّ الدولة المصرية تعول على العمال في الفترة المقبلة لتحقيق طفرة إنتاجية ومواصلة بناء مصر الحديثة التي نطمح إليها جميعا.

ولفت إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لدعم العمال، أبرزها رفع الحد الأدني للأجور في القطاعين العام والخاص أكثر من مرة خلال فترة وجيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة لأسرهم، كما أقر مجلس النواب مؤخرا قانون العمل الذي تضمن بيئة عمل عادلة وآمنة وتضبط العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال وتضمن الاستقرار الوظيفي لهم.

وأقر القانون حماية العامل من الفصل التعسفي، ووضع ضوابط صارمة لإنهاء علاقة العمل، ويمنع الفصل غير المبرر، وألزم القانون أصحاب العمل بتوثيق عقود العمل لضمان حقوق الطرفين، سواء في القطاع الخاص أو غير الرسمي، كما دعم المرأة العاملة بحماية حقوقها كإجازات الوضع، وساعات الرضاعة، ومنع التمييز أو الفصل بسبب الزواج أو الحمل.

وشدد القيادي بحزب الجبهة الوطنية، على أنّ حزبه يضع قضايا العمال في مقدمة أولوياته، ويعمل بالتنسيق مع النقابات المهنية للدفاع عن حقوقهم وتوفير الدعم اللازم لهم في كل القطاعات.