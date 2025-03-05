مواعيد التقييمات المبدئية والنهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مواعيد التقييمات المبدئية والنهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2025 طبقا للقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2024، الخاص بإجراء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي، وذلك لتهيئة الطلاب للامتحانات بالصفوف الأعلى وتجرى التقييمات في جميع مدارس المرحلة الابتدائية في نفس التوقيت.

مواعيد التقييمات المبدئية والنهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي



وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن المديرية حددت مواعيد التقييمات المبدئية والنهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بجميع المدارس الابتدائية على مستوى المحافظة تطبيقا للقرار الوزاري رقم 136، ويبدأ التقييم المبدئي يوم الاثنين 12 مايو ويستمر حتى الأربعاء الذي يليه، على أن يبدأ التقييم النهائي يوم 19 من نفس الشهر وينتهى الخميس 21.

تأهيل وتحفيز الطلاب

وأوضح أبو زيد، أن الهدف من إجراء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي هو تأهيل وتدريب الطلاب على الاختبارات في الصفوف الأعلى، وتحفيز الطلاب على تحسين الأداء من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة للمرحلة العمرية، وإحاطة أولياء الأمور بنتائج التقييمات حرصا على تكامل الأدوار في دعم متابعة الطلاب.