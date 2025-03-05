اقرأ في عدد الوطن غدا.. السيسي: قانون «العمل الجديد» نقلة في حقوق العمال
اقرأ في عدد الوطن غدا.. السيسي: قانون «العمل الجديد» نقلة في حقوق العمال
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين.
الصفحة الأولى
السيسي: قانون «العمل الجديد» نقلة في حقوق العمال
مصر أمام «العدل الدولية»: موقفنا ثابت في دعم القضية الفلسطينية
«موسى»: 40 دولة طالبت إسرائيل برفع الحصار عن غزة ودخول المساعدات الإنسانية
توطين الصناعات بأيدٍ مصرية
الصفحة الثانية
الجمهورية الجديدة.. أحلام العمال تتحقق
«السيسى»: قادرون على تجاوز التحديات.. والمضى فى مسيرة البناء والعطاء
وزير العمل: توجيهات رئاسية بزيادة منحة «العمال غير المنتظمين» إلى 1500 جنيه
نائب رئيس الوزراء: خطة لتسهيل جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الصناعة
«الوزير»: حوافز ميسرة وتقنين أوضاع المصانع المتعثرة.. ونستهدف الوصول إلى 8 ملايين عامل بحلول 2030
«جبران»: تطوير 82 مركزاً للتدريب ضمن «حياة كريمة».. وتنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين
رئيس اتحاد العمال: الدولة قطعت شوطاً كبيراً فى توفير فرص العمل
أحزاب ونواب: إدراج العمالة غير المنتظمة بمظلة الحماية الاجتماعية هذا التوجه يعكس إيمان الدولة بأهمية تحقيق الأمان لهذه الفئات
الصفحة الثالثة
«الوطن» فى جولة داخل «مصانع الحديد والصلب» فى «عتاقة»
نقطة انطلاق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد
مصر فى قائمة أفضل 18 دولة منتجة للأدوية بعد دعم الدولة لـ«الشركات الجادة»
«الأهلى صبور» تقدم مفهوماً جديداً لعصر جديد من التملُّك الذكى والاستثمار المستدام
«The Mornings» انطلاقة جديدة
من «الأهلى صبور» تُعيد رسم ملامح الاستثمار العقارى فى مصر
تصنيع 500 ألف هاتف محمول بتكنولوجيا صينية محلياً
الصفحة الرابعة
«المصارف العربية» يمنح حسن عبدالله جائزة «محافظ العام» لجهوده فى دعم السياسات النقدية
.. ويجدد ثقته فى محمد الإتربى رئيساً لمجلس الإدارة لدورة ثانية
«فتوح»: دور المصارف فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية الشاملة لا يمكن إنكاره.. و«الخولى»: البنوك أصبحت شريكاً فى ابتكار أدوات تمويلية جديدة
وزير زراعة مدغشقر: نسعى للاستفادة من تجربة البنك الزراعى المصرى فى دعم المشروعات
تعاون بين بنك «البركة» وجامعة الدلتا لتعزيز الشمول المالى
28% نمواً فى قروض «كريدى أجريكول مصر» خلال الربع الأول
بنك مصر يستثمر فى «سى ثرى كابيتال 1».. و«عكاشة»: لخلق فرص تعزز كفاءة السوق
الصفحة الخامسة
بنك قناة السويس: الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورة لدعم المشروعات القومية الكبرى
.. ورئيس المصرف المتحد: الوضع الاقتصادى يفرض ابتكار آليات مرنة
«المغربى»: دور البنوك يبدأ من مرحلة دراسة الجدوى ومدى قابليتها للتنفيذ ويجب دعم المشروعات القائمة
شركة «التعمير والإسكان» تطلق أعمال مشروعها العقارى Talda بالقاهرة الجديدة
نتائج أعمال قياسية لـ«بنك المشرق» فى الربع الأول.. و«عبدالعال»: سنعزز حضورنا بالأسواق
«أبوظبى الأول» يتوسع بفرع فى النادى الأهلى بـ«التجمع»
الصفحة السادسة
مصر لـ«العدل الدولية»: إسرائيل تخالف القانون فى الأراضى المحتلة.. وندعم حق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم
«موسى»: 40 دولة طالبت الاحتلال برفع الحصار وتوفير الخدمات والسلع الأساسية لمنع تفشى المجاعة فى القطاع
جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن 20 غارة على الأراضى السورية
الجيش السودانى يقصف تمركزات «الدعم السريع» غربى كردفان
«الرى»: تعاون مع إسبانيا لتحسين استخدام الموارد المائية فى الزراعة
اكتشافات أثرية جديدة فى سيناء تكشف عن أسرار «حصون الشرق»
العثور على بقايا تحصينات عسكرية وسكن للجنود وخندق يشير إلى إمكانية وجود قلعة
الصفحة السابعة
اختبار جديد بالمهمة المؤقتة
«النحاس» يُجرى تعديلات فى تشكيل الأهلى أمام حرس الحدود.. ومفاضلة بين ثنائى برتغالى لخلافة «كولر»
الحفاظ على الصدارة
الزمالك ينتظم فى معسكر لمواجهة البنك الأهلى.. و«بيسيرو» يسعى لتجنب سلبيات مباراة المصرى
بيراميدز ضيفاً على فاركو.. و«يورتشيتش» يحذر لاعبيه من تكرار سيناريو مواجهة «الحرس»
محمد صلاح يقتحم قائمة الـ40 الأعلى دخلاً.. وأرقام بالجملة تنتظر قائد منتخب مصر قبل ختام الموسم بإنجلترا والبداية أمام تشيلسى
الصفحة الثامنة
مقال رأي لـ خالدي ميري: هل حانت نهاية الحروب؟!
البداية من الطلاب
رحلات مدرسية لاكتشاف كنوز كفر الشيخ
«وعيهم حق علينا».. مبادرة طبيب لتوعية المزارعين بأمراض مهنتهم
من قلب «أسوان».. لبلبة: اتعلمت أقول «لا» وغيّرت جلدى مع أحمد زكى وعاطف الطيب
تحدى «الشلل».. صينية تستخدم عضلات البطن للخياطة