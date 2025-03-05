رابط نتيجة اللوتري الأمريكي 2025.. خطوات الاستعلام عن الهجرة العشوائية

كتب - محمد علي حسن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رسميا عن ظهور نتيجة قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا لعام 2025، المعروفة باسم اللوتري الأمريكي، ابتداء من اليوم، حيث يعد هذا الإعلان حدثًا ينتظره ملايين الأشخاص حول العالم، ومن بينهم الآلاف من المصريين الذين قاموا بالتسجيل في البرنامج خلال فترة التقديم الرسمية التي امتدت من 2 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2024.

ويعتبر برنامج الهجرة العشوائية واحدًا من أهم برامج الهجرة في العالم، حيث يمنح سنويا 55 ألف تأشيرة إقامة دائمة (الجرين كارد) لمواطنين من دول لا تشهد معدلات مرتفعة للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أجريت عملية الاختيار عن طريق قرعة إلكترونية عشوائية، ما يجعل من الفوز فيها فرصة نادرة يحلم بها الكثيرون لبداية حياة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

كيفية الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2025

تُتيح وزارة الخارجية الأمريكية الاستعلام عن نتائج القرعة فقط من خلال الموقع الرسمي المخصص لذلك، وهو:

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي لعام 2025

https://dvprogram.state.gov

ولمعرفة ما إذا كنت من المقبولين في اللوتري الأمريكي 2025، اتبع الخطوات التالية بدقة:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص باللوتري الأمريكي 2025:

https://dvprogram.state.gov.

- الضغط على زر Check Status (التحقق من الحالة).

- النقر على Continue (استمرار).

إدخال البيانات المطلوبة بدقة



رقم التأكيد (Confirmation Number) الذي حصلت عليه عند التسجيل.

اسم العائلة (Last/Family Name).

سنة الميلاد (Year of Birth).

رمز التحقق الظاهر في الصورة.

الضغط على Submit لعرض النتيجة.

ما الذي سيظهر لك بعد الاستعلام عن نتيجة اللتوتري الأمريكي لعام 2025؟

إذا كنت من المقبولين في اللوتري الأمريكي 2025، ستظهر رسالة تهنئة تتضمن رقم الحالة (Case Number) وتعليمات مفصلة بشأن الخطوات التالية، مثل تعبئة نموذج DS-260 وتحديد موعد المقابلة في السفارة الأمريكية.

إذا لم يتم اختيارك، ستظهر رسالة تفيد بعدم الاختيار في هذا العام.

تنبيهات هامة خاصة بنتيجة اللوتري الأمريكي 2025

لا تقوم وزارة الخارجية الأمريكية بإرسال أي رسائل بريد إلكتروني أو مكالمات هاتفية للفائزين. يجب على جميع المتقدمين التحقق بأنفسهم من خلال الموقع الرسمي فقط.

لا توجد أي رسوم أو مدفوعات مطلوبة للاستعلام عن النتيجة، ويُحذر من المواقع الاحتيالية التي تدعي قدرتها على توفير النتيجة مقابل مقابل مادي.

إذا فقدت رقم التأكيد، يمكنك استرجاعه باستخدام خيار Forgot Confirmation Number الموجود على الموقع.