نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2026.. الرابط وموعد الظهور وخطوات الاستعلام

يترقب ملايين المتقدمين حول العالم، وبينهم آلاف المصريين، الإعلان الرسمي عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2026، وهو ما يعرف ببرنامج «اللوتري الأمريكي 2025»، وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن أن نتائج برنامج تأشيرة التنوع DV للعام المالي 2026 المعروف باسم اللوتري أو الهجرة العشوائية، ستكون متاحة بداية من 3 مايو 2025 وحتى 30 سبتمبر 2026.

ونعرض فيما يلي نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2026، ورابط التقديم وخطواته والمستندات المطلوبة لذلك.

نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

يتيح برنامج الهجرة العشوائية «DV Lottery» فرصة سنوية للحصول على البطاقة الخضراء «Green Card» لحوالي 55 ألف شخص من الدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة، ومن بينها مصر.

موعد ظهور نتيجة اللوتري 2025

تبدأ وزارة الخارجية الأمريكية في إتاحة نتائج القرعة اليوم السبت 3 مايو 2025، على أن يتمكن المتقدمون من الاستعلام عن النتيجة بدءًا من الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، عبر الموقع الرسمي للبرنامج.

رابط نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

للاستعلام عن نتيجة اللوتري، يمكن زيارة الرابط الرسمي التالي:



dvprogram.state.gov

خطوات الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي

الدخول إلى الموقع الرسمي لقرعة الهجرة العشوائية.



الضغط على خيار Check Status.



النقر على Continue.



إدخال البيانات المطلوبة.



رقم التأكيد «Confirmation Number».



اسم العائلة «Last Name».



سنة الميلاد «Year of Birth».



رمز التحقق الظاهر في الصورة.



الضغط على زر “Submit” لعرض النتيجة.

المستندات المطلوبة للهجرة العشوائية

تجهيز المستندات الرسمية المطلوبة، وتشمل:



جواز السفر ساري المفعول.



شهادة المؤهل الدراسي.



شهادة خبرة العمل «إن وجدت».



نموذج الفحص الطبي «I-693».



صورتان شخصيتان على نمط صورة جواز السفر.



شهادة الميلاد الأصلية.



نموذج الدخول والخروج «I-94» إن وجد.



خطاب الفوز الرسمي من وزارة الخارجية الأمريكية.



إيصال سداد رسوم المعالجة «330 دولارًا أمريكيًا تقريبًا».



مستندات المحكمة «إذا سبق القبض على المتقدم».



نموذج التنازل عن عدم الأهلية «I-601» إذا لزم الأمر.



تجهيز كافة الأوراق بصيغة إلكترونية «مسح ضوئي».



الحضور في الموعد المحدد لإجراء المقابلة في السفارة الأمريكية.



بعد الموافقة، يتم استلام التأشيرة واستكمال ترتيبات السفر إلى الولايات المتحدة.