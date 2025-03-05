لميس الحديدي: توعية الأطفال لحمايتهم من التحرش أمر مهم

لميس الحديدي: توعية الأطفال لحمايتهم من التحرش أمر مهم

لميس الحديدي: توعية الأطفال لحمايتهم من التحرش أمر مهم

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن التوعية حول حماية الأطفال من التحرش باتت قضية ملحة، مشيرة إلى أهمية طرح هذه المسألة بوضوح في كل بيت ومدرسة، وتغيير مفاهيم سلوكية قديمة قد لا تكون آمنة في الوقت الحالي.

وقالت الحديدي، خلال تقديمها حلقة من برنامج "كلمة أخيرة": مسألة حماية الأطفال من التحرش غاية في الأهمية، كيف نُعلم أطفالنا التعامل مع مثل هذه المواقف لا قدر الله؟.. هذا الأمر موجود في كل المجتمعات، لكنه بات اليوم محاطًا بوعي أكبر.


وتابعت: منذ عرض مسلسل لام شمسية، ومع توالي الحوادث المؤسفة، أصبح ضروريًا أن نعلم أبناءنا كيف يحمون أنفسهم، وكيف لا يخافون من البوح، وأن يحكوا لذويهم دون تردد أو شعور بالذنب، كيف نوعي الطفل من هو المسموح له بتقبيله أو احتضانه؟.

وأضافت: كلنا نحب الأطفال ونلاعبهم، لكن هذا السلوك يحتاج مراجعة، ويجب أن نُعيد صياغته، لا نريد أن تكون العلاقة جافة بين الطفل وذويه، لكن نريد أن نحميه من أي أذى، خصوصًا أن المتحرش ليس دائمًا غريب.. أحيانًا يكون من أقرب الناس، كما رأينا في مسلسل لام شمسية.

وختمت قائلة: هذه الفقرة ليست موجهة للأمهات فقط، بل للآباء أيضًا، وللمدارس التي يقع على عاتقها دور أساسي في حماية وتوعية الأطفال.

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