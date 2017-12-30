3 منظمات أممية: 75% من سكان اليمن في حاجة للمساعدة الإنسانية

دعت 3 منظمات أممية، اليوم، جميع أطراف الصراع في اليمن إلى الوقف الفوري للقتال والوصول الإنساني العاجل لجميع المدنيين، منوهة بأن 75% من سكان اليمن باتوا في حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية.

وقالت المنظمات الثلاث (منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة، ومنظمة الصحة وبرنامج الغذاء العالمي)، في بيان، إن الصراع في اليمن "خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج نحو 75% من السكان إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، بما في ذلك 11.3 مليون طفل لا يستطيعون البقاء دونها".

وأضاف البيان، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أن "ما لا يقل عن 60% من اليمنيين يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي و16 مليون شخص لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية المناسبة".

وذكر البيان أنه "بعد مرور ألف يوم من اندلاع الحرب بات 75% من السكان في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة"، مشيرة إلى أن "القيود المفروضة من قوات التحالف على واردات الوقود تسببت في مضاعفة أسعار الديزل، ما هدد إمكانية الحصول على المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي، والرعاية الطبية العاجلة".

كما حذر من مخاطر "وجود عدد كبير جدا من المستشفيات التي تفتقر إلى وقود للمولدات، كما أن محطات ضخ المياه التي تخدم أكثر من 3 ملايين شخص تعاني من نقص شديد للوقود، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المياه المنقولة بالشاحنات إلى 6 أضعاف".

وذكرت المنظمات الثلاث أن "المياه الصالحة للشرب، أصبحت الآن عزيزة على أكثر من ثلثي اليمنيين الذين يعيشون في فقر مدقع، وكل هذا يهدد بتقويض الجهود الرامية إلى احتواء تفشي الخناق والكوليرا والإسهال المائي الحاد".