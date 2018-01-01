"قلاش" ينعى إبراهيم نافع: برحيله طويت صفحة ستقف عندها الذاكرة النقابية

قال يحيي قلاش، نقيب الصحفيين السابق، إن الكاتب الصحفي الراحل ابراهيم نافع، نقيب الصحفيين الأسبق، يرتبط اسمه في ذاكرة بمعركة القانون 93 لعام 95 ضد حبس الصحفيين، وإنشاء مبنى النقابة الحالي.

وأشار "قلاش"، إلى أنه برحيل الكاتب الصحفي إبراهيم نافع طويت صفحة لكنها ستظل حافلة بالدروس والمواقف التي ستقف عندها الذاكرة النقابية، وهي تدقق في كتابة جزء مهم من تاريخ الكيان النقابي.

وأضاف نقيب الصحفيين السابق، "المفارقة أن ذلك تم خلال مجلسين لم تكن الأغلبية فيهما من قائمته، وفي مجالس ضمت أسماء منها رجائي الميرغني ومحمد عبدالقدوس ومجدي مهنا وصلاح عبدالمقصود وعبدالعال الباقوري وحمدين صباحي ومجدي أحمد حسين وأمينة شفيق، ولكنه أدرك و تعامل في النهاية أن العمل النقابي قائم على التنوع والعمل على المشتركات بين مختلفين يمثلون إرادة الجمعية العموميه".

وتوفي إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام الأسبق، في الواحدة من صباح اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة عقب إجراء عملية استئصال جزء كبير من الجهاز الهضمي.