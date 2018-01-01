سفير مصر بالإمارات يرسل مندوبا لإنهاء إجراءات عودة جثمان إبراهيم نافع

قال محمد عبدالراشد، صحفي مصري بالإمارات، إن وائل محمد جاد السفير المصري بدولة الإمارات؛ أرسل مندوبًا لإنهاء إجراءات سفر جثمان الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع، الذي توفي في الواحدة من صباح اليوم في إحدى مستشفيات الإمارات.

وأضاف "عبدالراشد" -الذي رافق الكاتب الراحل خلال أيامه الأخيرة- في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه فور إنهاء إجراءات عودة الجثمان إلى القاهرة؛ سيتم تحديد موعد السفر وفقًا للطائرة المتاحة والمقرر سفرها إلى مطار القاهرة الدولي.

وتوفي إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام الأسبق، في الواحدة من صباح اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة عقب إجراء عملية استئصال جزء كبير من الجهاز الهضمي.