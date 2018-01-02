بالصور| مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث على الطريق الزراعي بـ"قها"

تعطل الطريق الزراعي، قبل قليل، عند مدينة قها في الاتجاه من بنها إلى القاهرة، إثر وقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بسبب السرعة.

وانتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قها المركزي، وجاري فتح الطريق.

تم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، فانتقل اللواء محمد الألفي مدير المباحث، والعميد حسام الألفى مأمور قسم قها، لمكان الحادث وتبين وقوع الحادث بين سيارة نقل ثقيل وأخرى نصف نقل في اتجاه "بنها– القاهرة"، فوق كوبري قها بسبب السرعة ، وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة النصف نقل، وإصابة 3 آخرين وتم نقلهم للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.