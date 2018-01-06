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الوطن

"يا أبناء مصر اتحدوا": لا يجب إخضاع المسؤلية الطبية لوزير الصحة

منذ 27 دقيقة
كتب: سمر نبيه
"يا أبناء مصر اتحدوا": لا يجب إخضاع المسؤلية الطبية لوزير الصحة

وزير الصحة

 شارك الدكتور أسامة عبد المنعم، استشارى طب الطيران والمنسق العام لحملة "يا أبناء مصر اتحدوا" فى المائدة المستديرة، التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة قانون المسؤولية الطبية، بحضور محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وبرئاسة الدكتور صلاح سلام عضو المجلس وبحضور الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة فى مجلس النواب، والنائبتين مارجرت عازر وسولاف درويش.

وقال عبد المنعم، إن ما يثار حول مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد أنه لحماية الطبيب فقط "غير صحيح"، فالقانون يعمل فى الأساس لخدمة المرضى.

وأضاف عبد المنعم، إن الغرض من مشروع قانون المسؤولية الطبية هو تحديد المسئول الخطأ الطبي وحجمه.

وطالب عبد المنعم بضرورة عدم خضوع المسئولية الطبية لوزير الصحة، لمنع وجود تعارض بين المسؤولية الطبية وبين الجهة التنفيذية.

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