الأوروبيون يعتزمون دعوة ظريف لبحث الوضع في بلاده

أعلنت برلين أن الاتحاد الأوروبي ينوي دعوة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لمناقشة المسائل المتعلقة بالاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة في إيران.

وقال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل في حديث تلفزيوني أمس الأحد: "قررنا مع رئيسة الدبلوماسية الأوروبية (فيدريكا موجيريني) دعوة وزير خارجية إيران (لزيارتنا) الأسبوع المقبل، إن أمكن الأمر"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "يدعم حرية التظاهر، وعلى الدولة (الإيرانية) أن تدعمها أيضا"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن برلين لن تنجر وراء توجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يحث المجتمع الدولي على دعم تغيير النظام في طهران.وأوضح الوزير أن ألمانيا وفرنسا أيضا، "تعارضان محاولات استغلال المسائل المتصلة بأمور إيران الداخلية".

وكان السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، قد صرح خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول إيران دعت لعقده واشنطن الجمعة الماضي، بأن الاحتجاجات المناهضة للحكومة في ذلك البلد لا تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. ولفت إلى عدم جواز التلاعب بهذه الأزمة، مشددا على أن "التغييرات في إيران لن تأتي من الخارج، بل من الشعب الإيراني نفسه".