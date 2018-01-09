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الوطن

300 نائب يوقعون على استمارات تزكية السيسي للانتخابات الرئاسية

منذ 6 دقيقة
كتب: ولاء نعمة الله
300 نائب يوقعون على استمارات تزكية السيسي للانتخابات الرئاسية

صورة أرشيفية

وصل عدد نواب البرلمان الذين وقعوا على استمارة تزكية الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية لفترة ثانية حتى الآن نحو 300 نائب.

وخصصت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم، بهو مجلس الشورى لأعضاء مجلس النواب لملء استمارات التزكية الخاصة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية للمرة الثانية بموجب الدستور، والذي يتضمن: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

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