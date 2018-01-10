الوزراء يتلقى تقريرا عن الحوت النافق

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي تقريرا حول نفوق حوت بشاطئ مدينة الإسكندرية، منذ أيام.

وقال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن سبب النفوق يرجع للتغيرات المناخية التي أدت إلى مثل هذه الحوادث، والتي تأثر العالم كله بها.

وأضاف وزير البيئة، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مصر استعدت جيدا لأزمة التغيرات المناخية والجفاف والسيول.

وأشار الدكتور خالد فهمي، إلى أنه من الطبيعي رؤية حوت من آن إلى آخر نافق تزامنا مع التغيرات المناخية، ويرجح أن تكون الأمواج العالية قد دفعت الحوت إلى منطقة ضحلة أدت إلى وفاته.