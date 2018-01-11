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الوطن

أسامة كمال يطالب "نيويورك تايمز" بالاعتذار لمصر على "فبركة التسريبات"

اليوم AM 12:17
كتب: شريف حسين
أسامة كمال يطالب "نيويورك تايمز" بالاعتذار لمصر على "فبركة التسريبات"

أسامة كمال

طالب الإعلامي أسامة كمال، صحيفة "نيويورك تايمز" بالاعتذار لمصر، على تقاريرها "المفبركة" بشأن تعليمات أمنية لمقدمي البرامج والفنانين.

وقال كمال، خلال حلقة اليوم من برنامجه "مساء dmc" على قناة "dmc" أنه وجه رسالة إلى الصحيفة عبر حسابها على "تويتر"، مطالبًا الجماهير بتوجيه رسائل مشابهة إلى الصحيفة الأمريكية. 

وجاء في رسالة "كمال" لـ"نيويورك تايمز"، إنه على الصحيفة أن تعتذر لمصر شعبًا وحكومة على "فبركة الأنباء" التي نقلها مراسلها في مصر ديفيد كيركباتريك، على مدار سنوات طويلة، خاصةً فيما يتعلق بالتقارير الأخيرة بخصوص اتصالات أمنية بمقدمي برامج التوك الشو "وهو أمر كاذب تمامًا".

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