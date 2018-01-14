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الوطن

محافظ الغربية: جمعنا 600 مليون جنيه تبرعات من الأهالي

منذ 32 دقيقة
كتب: محمود البدوي
محافظ الغربية: جمعنا 600 مليون جنيه تبرعات من الأهالي

محافظ الغربية

قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إنه لا يوجد مركز شباب في كل قرية بالمحافظة، موضحًا أن المحافظة تستغل المدارس في فترة الصيف من أجل ممارسة الرياضة وكرة القدم في فناء المدرسة.

وأضاف "صقر"، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة " دي إم سي"، أن محافظة الغربية ليس بها أملاك دولة وليس لها ظهير صحراوي، موضحة أن هناك تبرعات كبيرة من المواطنين للنهوض بالمحافظة.

وتابع: "عندنا 600 مليون جنيه من تبرعات الأهالي، بينهم 30 سيدة، منهم سيدة بس اتبرعت بـ 24 مليون جنيه".

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