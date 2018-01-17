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الوطن

الاعتداء على مخرج بالتلفزيون المصري وسرقة فيلته بالقاهرة الجديدة

أمس PM 11:55
كتب: أحمد عبداللطيف
الاعتداء على مخرج بالتلفزيون المصري وسرقة فيلته بالقاهرة الجديدة

المخرج أحمد هجرس داخل المستشفى

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، جهودها لكشف غموض الشروع في قتل أحمد هجرس المخرج بالقناة الأولى، ومحاولة سرقته على يد مسلحين.

تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، أن مجموعة من اللصوص اقتحموا فيلا الضحية بالقاهرة الجديدة وتعدوا عليه بالضرب واستولوا على أموال ومشغولات ذهبية وهاتف محمول، وتم تشكيل فريق بحث ضم العميدان نبيل سليم مدير البحث الجنائي وعبدالعزيز سليم رئيس قطاع مباحث القاهرة الجديدة وجار معاينة مكان الحادث، وفحص كاميرات المراقبة بالفلل المجاورة والاستماع لأقوال مكتشفي الواقعة.

وقال مصدر أمني، إن حالة الضحية لا تسمح باستجوابه وسوف تتم مناقشته عقب تلقيه العلاج، وتحرر محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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