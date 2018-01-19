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الوطن

الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري تمتد للقاهرة اليوم

منذ 38 دقيقة
كتب: سحر المكاوى
الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري تمتد للقاهرة اليوم

أحمد عبد العال

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية وخاصة على السواحل الشمالية مستمرة، اليوم الجمعة، منوهًا إلى أنه يستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية على شمال البلاد خاصة جهة الشرق تكون مثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة.

وأهابت الهيئة العامة للارصاد الجوية بكل السادة المسؤلين باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات.

وأضاف: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى بعض من محافظات وسط سيناء والوجه البحري قد تصل الى القاهرة والطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء".

وتتراوح درجات الحرارة، غدًا الجمعة، على السواحل الشمالية الغربية من 16 إلى 17 درجة مئوية والسواحـــل الشمالية الشرقية من 16 إلى 17 درجة مئوية ومحافظـات الوجة البحرى والقاهرة من 16 إلى 17 درجة مئوية ومحافظات شمال الصعيد من 17 إلى 18 درجة مئوية ومحافظات جنوب الصعيد من 20 إلى 21 درجة مئوية.

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