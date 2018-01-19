مصرع ربة منزل بعد تلوث يدها بمبيد حشري في البحيرة

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حماده، بمحضر أحوال مركز شرطة شبين الكوم منوفية، يتضمن وصول "رشا. ر"، 40 سنة، ربة منزل، ومقيمة بدائرة المركز، لمستشفى شبين الكوم العام، مصابة بتسمم فسفوري، وتوفيت عقب وصولها.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب، إدعاء تناول مادة سامة ولا توجد بالوفاة شبهة جنائية.

وبسؤال زوجها، "محمود. م"، 45 سنة، عامل زراعي، ومقيم بذات الناحية، قرر أنه عقب تخزين زوجته لمحصول القمح باستخدام "بودرة مبيد حشري"، تناولت الطعام دون غسل يدها، مما أدى لإصابتها التي أودت بحياتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.