رئيس "المصريين الأحرار": إنجازات السيسي "إعجاز"

قال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومداخلاته خلال مؤتمر "حكاية وطن" الذي بدأت فاعلياته الأربعاء الماضي وتنتهي اليوم الجمعة، والتي أكد خلالها أن الشعب السبب في الحفاظ على مصر بسبب تحمله الإجراءات الاقتصادية الصعبة، تدل على أن "الرئيس يحترم شعبه"، لافتا إلى أن السيسي زعيم صادق واستطاع أن يقنع المصريين بأن ما فعله من أجل مصر سيساهم في تقدمها لا محالة.

وأضاف خليل لـ"الوطن" أن الرئيس استعرض خلال المؤتمر بالأرقام حجم الإنجازات الكبيرة والتقدم الاقتصادي الذي تشهده مصر الآن، منوها إلى أن هذه الإنجازات بمثابة "إعجاز"، وتابع: "الشعب شريك في بناء الوطن ولهذا أطالب شعبنا العظيم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، واعتبار المشاركة في الانتخابات مهمة وطنية".

ولفت الى أن الرئيس استطاع خلال كلمته أن يشرح للمواطن حجم الكارثة التي كانت تعيشها مصر وأسباب اتخاذه عدد كبير من الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي لولاها لتعرضت الدولة لمخاطر جامة.

وأردف: "يا شعب مصر شارك في الانتخابات من أجل استكمال ما بدأناه من إنجازات وللحفاظ على صورة مصر مرفرفة أمام العالم".