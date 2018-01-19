تسجيل الدخول

الوطن

بالفيديو| قصة الشعراوي مع الراحلة شادية في تسجيلات نادرة

أمس PM 11:36
كتب: عبد الرحمن خالد
بالفيديو| قصة الشعراوي مع الراحلة شادية في تسجيلات نادرة

شادية

عرضت الإعلامية منى الشاذلي في حلقة اليوم من برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية cbc تسجيلات نادرة للفنانة الراحلة شادية مع الكاتب الصحفي شريف قنديل والذي أجراه معها بعد عودتها من الحج عقب اعتزالها وسردت التسجيلات على لسان شادية قصص من عمر الطفولة لها وكواليس اعتزالها على يد الشيخ الشعراوي بعد آخر أعمالها (ريا وسكينة) وكيف كانت علاقتها بالفنانة شمس البارودي .

وأظهرت التسجيلات رفض شادية الحديث في السياسة تماما عن فترة عبد الناصر.

التسجيلات تم عرضها متقطعة في حلقة البرنامج وسرد الكاتب الصحفي شريف قنديل كواليس هذه المقابلة الصحفية التي يعتبرها الأغلى في حياته وتكتم عليها كل هذه الفترة ليتم عرضها لأول مرة في برنامج "معكم منى الشاذلي".

 

أخبار متعلقة

الأربعاء.. مكتبة مصر الجديدة تكشف النقاب عن أسرار في حياة شادية

الأربعاء.. مكتبة مصر الجديدة تكشف النقاب عن أسرار في حياة شادية

تكشف مكتبة مصر الجديدة النقاب عن أسرار متنوعة في حياة «معبودة الجماهير» الفنانة شادية، وذلك من خلال ندوة ومناقشة كتاب مذكرات شادية للناقدة إيريس نظمي، والتي تنط
الثلاثاء.. "ذكرياتي" يستضيف الشناوي للحديث عن علاقة شادية بالأطرش

الثلاثاء.. "ذكرياتي" يستضيف الشناوي للحديث عن علاقة شادية بالأطرش

الثلاثاء.. "ذكرياتي" يستضيف الشناوي للحديث عن علاقة شادية بالأطرش
بالصور| شعبان عبدالرحيم وإلهام شاهين يشاركان في "تأبين شادية"

بالصور| شعبان عبدالرحيم وإلهام شاهين يشاركان في "تأبين شادية"

بالصور| شعبان عبدالرحيم وإلهام شاهين يشاركان في "تأبين شادية"
في ذكراها الأربعين.. نجل شقيق شادية: لأول مرة أتيقن أني أصبحت يتيما

في ذكراها الأربعين.. نجل شقيق شادية: لأول مرة أتيقن أني أصبحت يتيما

أحيا خالد شاكر، نجل شقيق الفنانة الراحلة شادية، ذكرى مرور 40 يومًا على وفاة الفنانة القديرة.
هشام عباس: "محدش بيعرف يمثل أو يغني زي شادية"

هشام عباس: "محدش بيعرف يمثل أو يغني زي شادية"

حل المطرب هشام عباس ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "هنا العاصمة" عبر فضائية "سي بي سي".
قريبا.. "شادية.. سيرة ذاتية" لسامي كمال الدين عن دار "كيان"

قريبا.. "شادية.. سيرة ذاتية" لسامي كمال الدين عن دار "كيان"

تصدر دار "كيان" للنشر والتوزيع، قريبًا كتاب "شادية.. سيرة ذاتية" للمؤلف سامي كمال الدين، وصمم الغلاف الكاتب أحمد مراد، ويتناول الكتاب سيرة الفنانة الراحلة شادية
حفل توقيع كتاب "مذكرات شادية" وتكريم ايريس نظمى بـ"الأعلى للثقافة"

حفل توقيع كتاب "مذكرات شادية" وتكريم ايريس نظمى بـ"الأعلى للثقافة"

استضاف المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور حاتم ربيع، أمس، حفل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، الذى نظمته الجمعية لتكريم الناقدة إيريس نظمي نائب رئيس مجل

التعليقات

السيسي يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية

الأكثر قراءة

عاجل