بالفيديو| قصة الشعراوي مع الراحلة شادية في تسجيلات نادرة

عرضت الإعلامية منى الشاذلي في حلقة اليوم من برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية cbc تسجيلات نادرة للفنانة الراحلة شادية مع الكاتب الصحفي شريف قنديل والذي أجراه معها بعد عودتها من الحج عقب اعتزالها وسردت التسجيلات على لسان شادية قصص من عمر الطفولة لها وكواليس اعتزالها على يد الشيخ الشعراوي بعد آخر أعمالها (ريا وسكينة) وكيف كانت علاقتها بالفنانة شمس البارودي .

وأظهرت التسجيلات رفض شادية الحديث في السياسة تماما عن فترة عبد الناصر.

التسجيلات تم عرضها متقطعة في حلقة البرنامج وسرد الكاتب الصحفي شريف قنديل كواليس هذه المقابلة الصحفية التي يعتبرها الأغلى في حياته وتكتم عليها كل هذه الفترة ليتم عرضها لأول مرة في برنامج "معكم منى الشاذلي".