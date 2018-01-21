قابيل: الصناعات الهندسية قللت عجز الميزان التجاري بنحو 6.5 مليار دولار

قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إنّ الصناعات الهندسية قللت عجز الميزان التجاري بنحو 6.5 مليار دولار، معظمها من ترشيد الواردات، وهو الأمر الذي انعكس بالإيجاب على الصناعة الوطنية.

وأضاف قابيل، أنّه خلال 3 أعوام زاد الإنتاج في المنتجات الهندسية، بنسبة تتراوح بين 100% و150%، متابعا: "في 10 مجمعات صناعية هيبقوا جاهزين في الصعيد، بنهاية 2018".

ويتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي منطقة كوم أبو راضي الصناعية في محافظة بني سويف، ويفتتح مشروعات جديدة، بينها المرحلة الثانية من تطوير مستشفى بني سويف العام بتكلفة إجمالية 185 مليون جنيه، كما يزور مصنع سامسونج، والذي افتُتحت المرحلة الأولى منه في مايو 2016.