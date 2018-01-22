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الوطن

خالد سليمان: آثار دماء بمكتبي.. وقضايا "عكاشة" لم تسرق

اليوم AM 12:04
كتب: طارق عباس
خالد سليمان: آثار دماء بمكتبي.. وقضايا "عكاشة" لم تسرق

فوطة عليها آثار دماء بالمكتب

قال خالد سليمان، المحامي، إن رجال مباحث قسم شرطة قصر النيل انتقلوا فور إبلاغه عن واقعة تعرض مكتبه للسرقة، وأجروا المعاينة المبدئية لآثار السرقة وتم تحرير محضر بالواقعة. 

وأوضح سليمان لـ"الوطن"، أنه اكتشف سرقة مبلغ مالي وبعثرة وتحطيم في محتويات المكتب، وأيضا في أوراق وملفات القضايا، مشيرا إلى أنه لم يتم حصر الأوراق والمستندات، ومعرفة ما إذا كانت قد تعرضت للسرقة من عدمه، وأنه تأكد أن ملفات قضايا توفيق عكاشة لم تتم سرقتها.

وأضاف سليمان أنه تم العثور على فوطة بها آثار دماء، ما يرجح إصابة اللص أثناء اقتحام السور أو كسر بمحتويات الشقة، وأنه جار مراجعة كاميرات المراقبة وفحص المشتبه فيهم للتوصل للجاني.

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