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الوطن

البرلمان اليوم| نقف على الحياد في الانتخابات و49 نائبا لم يزكوا مرشحا

اليوم AM 12:48
كتب: عبد الحميد جمعة
البرلمان اليوم| نقف على الحياد في الانتخابات و49 نائبا لم يزكوا مرشحا

البرلمان

تستعرض "الوطن" أبرز ما جاء من نشاطات وفعاليات وتصريحات صدرت عن مجلس النواب، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في سلسلة "البرلمان اليوم"، وفيما يلي أبرز أحداث أمس الأحد:

- أعلن عدد من النواب تأييدهم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة جديدة حتى تكتمل "حكاية الوطن"، فيما أعلنت لجنة حقوق إنسان البرلمان، عن اتجاهها لتشكيل لجنة لمراقبة الجمعيات الأهلية، وفضح حملات التشويه.

- قالت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب، إن الصراحة والوضوح التي تحدث بهما الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر "حكاية وطن" على مدار 3 أيام، أثرت بشكل رائع على المصرين في الشارع.

- افتتح نضال السعيد، عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل بشبرا، ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، معرض للمنتجات المصرية منخفضة الأسعار، إيماناً بضرورة محاربة الغلاء والوقوف إلى جانب المواطنين البسطاء في ظل الظروف القاسية التي يعاني منها بعض المواطنين.

- شارك النائب هشام الشعيني عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة الزراعة بالبرلمان في المؤتمر الأول لتأييد السيسي بالإسماعيلية.

- أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بالمشروعات القومية العملاقة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي مختلف المجالات سواء الطرق والكباري ومشروعات الإسكان وغيرها خلال زيارته اليوم لمحافظة بنى سويف، مؤكدا أن حجم الإنجازات في المشروعات القومية الكبرى التي افتتحها الرئيس السيسي منذ أن تولى مسئولية حكم مصر، منحته ثقة كبيرة من الشعب المصري.

- التقى النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خوسيه أوكتابيو تريب سفير المكسيك بالقاهرة.

- وأكد رضوان على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وأن هناك قضايا ذات اهتمام مشترك تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.

- وأكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن 49 نائبًا لم يزكوا أيًا من مرشحي الرئاسة المحتملين.

وقال خلال المؤتمر الصحفي إن 546 نائبًا زكوا الرئيس عبدالفتاح السيسي، من بينهم 370 نائب من ائتلاف دعم مصر، و171 من خارج الائتلاف، ولم يتم تزكية أي مرشح محتمل آخر سوى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أنه سيتخلى عن دوره كمتحدث رسمي لائتلاف دعم مصر.

وقال خلال المؤتمر الصحفي إن المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف، سيعلن عن اسم المتحدث الرسمي الجديد للائتلاف الأسبوع المقبل.

- قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن البرلمان دوره حيادي في انتخابات الرئاسة، أما فيما يتعلق بالنواب فلكل منهم الحق في إعلان انحيازه لمرشح معين.

- قال الدكتور بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنقذ مصر من الدخول في نفق مظلم، من خلال وقوفه مع ثورة 30 يونيو، ومنع البلاد من حدوث فتنة طائفية مثلما حدثت في سوريا والعراق واليمن وليبيا. 

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