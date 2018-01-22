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الوطن

"سعفان" يلتقي ممثلي عمال وأصحاب أعمال 41 شركة بـ"مصر أمانة بين ايديك"

منذ 19 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
"سعفان" يلتقي ممثلي عمال وأصحاب أعمال 41 شركة بـ"مصر أمانة بين ايديك"

محمد سعفان

يشهد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، اليوم الأثنين، أعمال فعاليات اليوم الثاني من ندوة مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" التي تعقد بمحافظة المنيا، وتنظمها الوزارة بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، ومديرية القوى العاملة بالمحافظة، وبالتنسيق مع 4 نقابات عمالية، بحضور المحافظ عصام البديوي.

ويشارك في الندوة التي تعقد لمدة 3 أيام ممثلي العمال وأصحاب الأعمال من 41 شركة كثيفة العمالة بقطاعات الصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، والغذائية، والغزل والنسيج،  ومصانع الاسمنت والمحاجر، وذلك لرفع الوعى لدى أطراف العملية الاجتماعية "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة"، وتعريفهم بقانون العمل والقوانين ذات الصلة وتوافقها مع المعايير الدولية والدستور المصرى، فضلا عن توعيتهم بالمخاطر والمشاكل التى تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج بهدف الارتقاء بالاستثمار البشرى والمادى معا فى جميع المجالات الإنتاجية والخدمية.

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