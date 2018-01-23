تسجيل الدخول

الوطن

رئيس بنك مصر: هناك شركات صرافة أساءت لمنظومة البنك المركزي

اليوم AM 12:46
كتب: خالد الأسمر
رئيس بنك مصر: هناك شركات صرافة أساءت لمنظومة البنك المركزي

محمد الإتربي

قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إنه لم يكن يتصور أن يتم جني ثمار قرار تحرير سعر الصرف بهذه السرعة الكبيرة.

وأضاف الإتربي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن السوق الموازية كانت تتحكم تماما في الموارد القادمة من الخارج، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي كان يتحصل على "الفتات".

وأشار الإتربي، إلى أن هناك شركات صرافة كانت تسيئ الاستخدام داخل منظومة البنك المركزي، لافتا إلى أن مثل هذه الشركات أغلقت لأنها كانت تتحصل على 80% من الأموال القادمة من الخارج.

أخبار متعلقة

محمد الإتربي ممثلا لمصر في مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية

محمد الإتربي ممثلا لمصر في مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية

قرر مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، اختيار محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لتمثيل مصر في مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، خلفًا لمحمد بركات نائب رئيس
رئيس بنك مصر: قرار تحرير سعر الصرف تاريخي

رئيس بنك مصر: قرار تحرير سعر الصرف تاريخي

رئيس بنك مصر: قرار تحرير سعر الصرف تاريخي
وزير الشباب: تحرير سعر الصرف رفع تكلفة تطوير الملاعب

وزير الشباب: تحرير سعر الصرف رفع تكلفة تطوير الملاعب

قال المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، إنّ تحرير سعر الصرف، رفع تكلفة تطو
خبير اقتصادي: الصادرات المصرية لم تستفد من قرار تحرير سعر الصرف

خبير اقتصادي: الصادرات المصرية لم تستفد من قرار تحرير سعر الصرف

قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الصادرات المصرية لم تحقق الاستفادة المطلوبة من خطوة وقرار تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر 2016، وذلك لأن أول اختبار حقيقي

التعليقات

محمود مسلم يكتب: حكاية أولها شعب.. وآخرها رئيس

الأكثر قراءة

عاجل