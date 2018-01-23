رئيس بنك مصر: هناك شركات صرافة أساءت لمنظومة البنك المركزي

قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إنه لم يكن يتصور أن يتم جني ثمار قرار تحرير سعر الصرف بهذه السرعة الكبيرة.

وأضاف الإتربي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن السوق الموازية كانت تتحكم تماما في الموارد القادمة من الخارج، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي كان يتحصل على "الفتات".

وأشار الإتربي، إلى أن هناك شركات صرافة كانت تسيئ الاستخدام داخل منظومة البنك المركزي، لافتا إلى أن مثل هذه الشركات أغلقت لأنها كانت تتحصل على 80% من الأموال القادمة من الخارج.