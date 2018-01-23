الخطوط الجوية الجزائرية تستأنف رحلاتها والنقابة تدعو إلى إضراب جديد

أقلعت غالبية رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية صباح اليوم، بعد يوم كامل من الاضراب شل حركتها الاثنين، لكن نقابة المضيفين اعلنت عن اضراب جديد.

وكانت الشركة الغت كل رحلاتها الدولية والداخلية انطلاقا من مطار الجزائر بسبب الاضراب "المفاجئ" لمضيفي الطيران الذي بدأ فجرا.

ولم تقلع سوى رحلتان من العاصمة الجزائرية بعد ان استأجرت الشركة طائرتين لنقل مسافريها نحو فرنسا. كما مس الشلل مطارات الجزائر الاخرى.

صباح الثلاثاء اقلع الجزء الاكبر من الرحلات المعلنة مع بعض التأخير بالنسبة لبعضها، بحسب موقع مطار الجزائر هواري بومدين، ومواقع تتبع الرحلات الجوية.

ويبقى ان بعض الرحلات الداخلية تعطلت بساعة او ساعتين عن موعد اقلاعها، لكن لم يتم الغاءها.

وكانت نقابة المضيفين اعلنت وقف الاضراب مساء الاثنين بعد قرار القضاء بـ"عدم شرعيته" وطالبت الموظفين بضرورة العودة الى العمل.

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية صباح الثلاثاء اكد الامين العام لنقابة مستخدمي الملاحة الجوية، كريم اوراد،"لسنا خارجين عن القانون، لقد اوقفنا الاضراب بسبب قرار العدالة " ولكن "سنودع اشعارا آخر بالاضراب".

وتابع ان القانون الجزائري يعطي مهلة 21 يوما بين الاشعار بالاضراب والدخول فيه، ولكن "خلال هذه المدة سنقوم باضرابات من حين لاخر (دون اشعار) ابتداء من الاسبوع القادم اذا لم تتصل بنا المديرية العامة للشركة"

ويطالب المضربون بالرجوع الى"برنامج" زيادة الاجور الذي تم توقيعه في يناير 2017 من طرف الادارة السابقة قبل ان يقوم المدير الحالي بخوش علاش، بتجميده.

واكد المدير التجاري للجوية الجزائرية، زهير هواوي، ان الشركة لا يمكنها في الوقت الحالي زيادة الرواتب "على حساب التوازن المالي" كما صرح للاذاعة الجزائرية.

واشار الى ان اتفاق 2017 يمكن تطبيقه "بعد ان تستعيد عافيتها المالية" ولكن في الوقت الراهن "فان التوازن المالي هش" زيادة على ان "الخطوط الجوية الجزائرية تعمل في مجال يتميز بمنافسة شديدة" و"الهدف هو الحفاظ على الوظائف".