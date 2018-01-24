بسمة وهبة تضع مواصفات رئيس مصر القادم

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنه يجب على الرئيس القادم في مصر الاهتمام بتمكين المرأة ودعم الشباب وأصحاب الدخل المحدود من أجل توفير معيشة آمنة لهم ولأسرته، وكذلك العمل على توفير فرص عمل للشباب.

وأضافت "وهبة"، خلال تقديمها برنامج "هنا القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، أنه يجب على الرئيس القادم لمصر ألا يُميز المواطنين على أساس ديني أو طائفي، والاهتمام بملفي الصحة والتعليم لأنهما أساس نهضة أي دولة.

وأشارت إلى أنه يجب أن يكون الرئيس القادم قادرًا على حماية المواطنين من الإرهاب والتطرف، وكذلك الاهتمام بالمشروعات والتنمية التي تقضى على البيئة الخصبة للتطرف والإرهاب.