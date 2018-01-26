المجالس الطبية المتخصصة: 5 مرشحين تقدموا بطلب إجراء الكشف الطبي

قال الدكتور عماد كاظم رئيس المجالس الطبية المتخصصة إن هناك 5 من المرشحين تقدموا بطلب لإجراء الكشف الطبي عليهم من ضمنهم المرشح عبد الفتاح السيسي وخالد علي قبل أن يعلن عن انسحابه.

وأضاف كاظم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" أن الـ 3 أسماء الباقية ليست من الأسماء المعروفة، وأن أحدهم أحضر الفحوصات الطبية الخاصة به، وجار تحديد موعد الكشف الطبي له.

وأشار كاظم، إلى أن أحد المرشحين الثلاثة من الإسكندرية بينما الأخران من القاهرة، مضيفا أنهم شخصيات عامة غير حزبية.