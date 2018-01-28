"التعليم" تكرم ذوي القدرات الخاصة بمسابقة "الحلم المصري" بالعريش

في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم ورعاية الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتماشيًا مع إعلان عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة.

قال الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه تم تكريم الفائزين في مسابقة "الحلم المصري"، ومسابقة المهرجان الكشفي "أنا قادر بشكل مختلف" لذوي القدرات الخاصة، بالمدينة الشبابية بالعريش، والتي أقيمت تصفياتها بمحافظة الإسكندرية، وبرعاية اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، والمهندسة ليلى مرتجي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ولفيف من قيادات المحافظة.

كما أضاف خيري أن الحفل تضمن عرض فيلم تسجيلي لإنجازات ذوي القدرات الخاصة، وفقرات غنائية وثقافية من تقديمهم.

وفي نفس السياق، أثنى اللواء السيد عبدالفتاح حرحور على كل القائمين على رعاية ذوي القدرات الخاصة، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام من كل مؤسسات المحافظة بذوي القدرات الخاصة وتحقيق مطالبهم.