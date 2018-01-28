تسجيل الدخول

الوطن

"التعليم" تكرم ذوي القدرات الخاصة بمسابقة "الحلم المصري" بالعريش

منذ 10 دقيقة
كتب: وفاء الصعيدي
"التعليم" تكرم ذوي القدرات الخاصة بمسابقة "الحلم المصري" بالعريش

مسابقة "الحلم المصري" "أرشيفية"

في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم ورعاية الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتماشيًا مع إعلان عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة.

قال الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه تم تكريم الفائزين في مسابقة "الحلم المصري"، ومسابقة المهرجان الكشفي "أنا قادر بشكل مختلف" لذوي القدرات الخاصة، بالمدينة الشبابية بالعريش، والتي أقيمت تصفياتها بمحافظة الإسكندرية، وبرعاية اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، والمهندسة ليلى مرتجي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ولفيف من قيادات المحافظة.

كما أضاف خيري أن الحفل تضمن عرض فيلم تسجيلي لإنجازات ذوي القدرات الخاصة، وفقرات غنائية وثقافية من تقديمهم.

وفي نفس السياق، أثنى اللواء السيد عبدالفتاح حرحور على كل القائمين على رعاية ذوي القدرات الخاصة، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام من كل مؤسسات المحافظة بذوي القدرات الخاصة وتحقيق مطالبهم.

أخبار متعلقة

"غنيم": التعليم التقليدي غير قادر على معالجة المشكلات التعليمية

"غنيم": التعليم التقليدي غير قادر على معالجة المشكلات التعليمية

قال الدكتور صلاح غنيم مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، إن التربويون أمام تحدٍ كبير وخيار استراتيجي لا مفر منه، فنماذج التعليم التقليدية لم تعد قادرة على معالجة
"غنيم": لم يعد مقبولا اقتصار التعليم ومؤسساته على تلقين المعلومات

"غنيم": لم يعد مقبولا اقتصار التعليم ومؤسساته على تلقين المعلومات

نظمت الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية، فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الخامس والعشرين.
"التعليم": تكريم طالبة بالمعاهد القومية بمعرض "كبار محترفي التصوير"

"التعليم": تكريم طالبة بالمعاهد القومية بمعرض "كبار محترفي التصوير"

أكدت عزة شعبان رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية بوزارة التعليم، اهتمام المعاهد بالطلاب الموهوبين وتوجيههم التوجيه السليم، ومشاركتهم فى المسابقات المختلف.
"إيبارشية طهطا" تختتم أعمال التدريب على برنامج تطوير التعليم الكنسي

"إيبارشية طهطا" تختتم أعمال التدريب على برنامج تطوير التعليم الكنسي

اختتمت إيبارشية طهطا وجهينة للأقباط الأرثوذكس بمحافظة سوهاج، أعمال التدريب في برنامج البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي المعروف باسم "1000 معلم كنسي".


التعليقات

الأكثر قراءة

عاجل