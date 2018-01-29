تسجيل الدخول

الوطن

مصطفى مدبولي: تنفيذ الأكاديمية البحرية والجامعة الأهلية في العلمين

منذ 7 دقيقة
كتب: جهاد عباس
مصطفى مدبولي: تنفيذ الأكاديمية البحرية والجامعة الأهلية في العلمين

مدبولي يتابع مشروعات العلمين

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان أثناء زيارته مشروعلات العلمين الجديدة، إنه تم بدأ أعمال تنفيذ فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمدينة العلمين الجديدة، علي مسطح حوالي 62 فداناً، وجامعة العلمين الأهلية على مسطح حوالي 74 فداناً.

كما تم الانتهاء من أعمال الطرق المحيطة والمؤدية للموقع بنسبة 80 %، ويجري الانتهاء من أعمال التصميم والطرح وإسناد الأعمال للشركات لتنفيذ منطقة المدينة التراثية، على مساحة 200 فدان، وتضم (المكتبة –المتحف- الكنيسة – المسجد – الحديقة المتحفية – الأوبرا – الساحات - المناطق الترفيهية والتجارية والاستثمارية).

 

أخبار متعلقة

"مدبولي": 6 شركات تنفذ 15 برجا في العلمين الجديدة

"مدبولي": 6 شركات تنفذ 15 برجا في العلمين الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة، مشروعات المرافق والبنية الأساسية، والإسكان، والمنطقة الترفيهية، ومنطقة ا
"مدبولي" من العلمين الجديدة: "عايز خلية نحل في كل المواقع"

"مدبولي" من العلمين الجديدة: "عايز خلية نحل في كل المواقع"

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة، مشروعات المرافق والبنية الأساسية، والإسكان، والمنطقة الترفيهية، ومنطقة ا
"الإسكان" تتابع تنفيذ 5 آلاف وحدة سكن مصر في العلمين الجديدة

"الإسكان" تتابع تنفيذ 5 آلاف وحدة سكن مصر في العلمين الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة، مشروعات المرافق والبنية الأساسية، والإسكان، والمنطقة الترفيهية، ومنطقة ا
وزير الإسكان يتفقد اليوم المشروعات المنفذة بمدينة العلمين الجديدة

وزير الإسكان يتفقد اليوم المشروعات المنفذة بمدينة العلمين الجديدة

وزير الإسكان يتفقد اليوم المشروعات المنفذة بمدينة العلمين الجديدة
"مدبولي" ورئيس أكاديمية العلوم يتابعان تصميمات كليات العلمين الجديدة

"مدبولي" ورئيس أكاديمية العلوم يتابعان تصميمات كليات العلمين الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل
اكتشاف مقبرة آثرية أثناء وضع البنية الأساسية لمدينة العلمين الجديدة

اكتشاف مقبرة آثرية أثناء وضع البنية الأساسية لمدينة العلمين الجديدة

نجحت البعثة الآثرية المصرية العاملة بمنطقة العلمين، من الكشف عن مقبرة منحوتة في الصخر من القرن الأول والثاني الميلادي، وذلك أثناء الإشراف الآثري على أعمال البني
"المجتمعات العمرانية" تُخصص أراض بـ"صناعية العلمين الجديدة" للمطورين

"المجتمعات العمرانية" تُخصص أراض بـ"صناعية العلمين الجديدة" للمطورين

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان

التعليقات

الأكثر قراءة

عاجل