مصطفى مدبولي: تنفيذ الأكاديمية البحرية والجامعة الأهلية في العلمين

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان أثناء زيارته مشروعلات العلمين الجديدة، إنه تم بدأ أعمال تنفيذ فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمدينة العلمين الجديدة، علي مسطح حوالي 62 فداناً، وجامعة العلمين الأهلية على مسطح حوالي 74 فداناً.

كما تم الانتهاء من أعمال الطرق المحيطة والمؤدية للموقع بنسبة 80 %، ويجري الانتهاء من أعمال التصميم والطرح وإسناد الأعمال للشركات لتنفيذ منطقة المدينة التراثية، على مساحة 200 فدان، وتضم (المكتبة –المتحف- الكنيسة – المسجد – الحديقة المتحفية – الأوبرا – الساحات - المناطق الترفيهية والتجارية والاستثمارية).