موسى مصطفى: لم أتعرض لأي ضغوط لخوض سباق الرئاسة

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح الرئاسي المحتمل، إنه لم يمارس ضده أي ضغوطات لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أنه فكر في الترشح للرئاسة منذ إعلان الفريق أحمد شفيق انسحابه من سباق الرئاسة.

وأضاف "موسى"، خلال حواره في برنامج "مساء العاصمة"، على قناة "العاصمة"، أنه منذ انسحاب الفريق شفيق وأعلنت الهيئة العليا بالحزب والتكتلات الخاصة به قراره بخوض الانتخابات واستطعنا جمع ما يفوق الـ40 ألف توكيل.

وتابع: "ضيق الوقت جعلني أتقدم بالتزكية التي حصلت عليها من 26 نائبا لأن فرز الأصوات سيأخذ وقتا طويلا كنا لا نملكه".