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الوطن

موسى مصطفى: خوضي للانتخابات إضافة مهمة.. "بحاول أعمل حاجة لمصر"

اليوم AM 12:36
كتب: محمود البدوي
موسى مصطفى: خوضي للانتخابات إضافة مهمة.. "بحاول أعمل حاجة لمصر"

موسى مصطفى موسى

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسي المحتمل، إنه استكمل أوراق ترشحه سواء بتقديم تزكية من 26 نائبا، وكذلك الكشوف الطبية وتقدم بهم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إغلاق باب الترشح.

وأضاف "موسى"، خلال حواره في برنامج "مساء العاصمة"، على قناة "العاصمة"، أنه ينوى القيام بعدد من الجولات في مختلف المحافظات، كما أن لديه تأييد كبير من عدد من القبائل العربية والفلاحين والشباب.

وناشد المصريين بالنزول والمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، قائلا "أقول لجمهور مصر أن يتوقفوا عن العزوف، وينزل الشعب ويختار من يريده وأنا بحاول أعمل حاجة لمصر وخوضي للانتخابات إضافة مهمة".

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