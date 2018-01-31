موجز الـ3 صباحا| أهالي ضحايا أسانسير بنها يطالبون بمحاكمة المسؤولين

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث طالب أهالي ضحايا كارثة انهيار مصعد مستشفى بنها الجامعي، والتي أسفرت عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين، الذين تجمعوا أمام المستشفى بالمئات، بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة.

وقال الأهالي إن المستشفى، شهد حادث مماثل من قبل حيث سقط الأسانسير في الدور الأول ولم يقع ضحايا وقتها ولكن الإدارة لم تنتبه لهذا الأمر، مشيرين إلى أن الأسانسير سقط في الحادث الأخير من الدور السابع وكان بدون عامل وهو أمر يؤكد الإهمال الحقيقي الذي تغرق فيه المستشفى، رافضين حجج المسؤولين أن الأسانسير أجريت الصيانة الخاصة به منذ أيام قليلة متهمين مدير المستشفى بالقتل وليس الإهمال فقط، مطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنظر للمستشفى وأخذ حق ضحايا الكارثة.

واتهم صلاح أحمد نجل المصابة فاطمة عمار سرحان من طوخ، مدير المستشفى بالإهمال والقتل، مشيرا إلى أن والدته كانت تتلقى العلاج بالمستشفى وسقط بها المصعد وترقد بين الحياة والموت في العناية المركزة.

قال محمد شعبان مكاوي ابن عم المتوفى نبيل مكاوى، إن الإهمال والفساد في المستشفيات أصبح سمة سائدة وأرواح المواطنين الغلابة لا ثمن لها، مطالبًا بحق ضحايا الحادث والقصاص العادل من كل المسؤولين المهملين ووقف نزيف الدماء بسبب الإهمال والاستهتار.

كان مستشفى جامعة بنها قد شهد حادث انهيار أسانسير قسم الجراحة من الطابق السابع بالمستشفى وبه ركاب من زوار المستشفى وممرضات نتجية تهالك الواير الخاص به وعدم الصيانة اللازمة ونتج عن ذلك مصرع 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

من جهة أخرى، قالت مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة الثلاثاء إن أكثر من 270 ألف سوري فروا من المعارك في محافظتي إدلب وحماة شمال غرب سوريا بين القوات الحكومية والفصائل المعارضة منذ منتصف ديسمبر 2017.

وأوضحت أورسولا مولر، الأمينة العامة المساعدة، بالأمم المتحدة المكلفة الشؤون الإنسانية أمام مجلس الأمن الدولي، إن المخيمات المخصصة لإيواء النازحين تجاوزت طاقة استيعابها، ما أجبر العديد من الأشخاص على الإقامة في أحد المخيمات العشوائية الـ160 في إدلب.

وقالت إنه "خلال أشهر الشتاء الرطبة والباردة، عاشت العديد من الأسر في خيمة تتقاسمها مع آخرين".

وأضافت أن الغارات الجوية والمعارك في جنوب إدلب وشمال حماه، أجبرت أكثر من 270 ألف شخص على النزوح منذ 15 ديسمبر، مشيرة إلى مهاجمة 16 مستشفى في الشهر الأخير من 2017.

أما في عفرين، فقد اضطر 15 ألف شخص للنزوح داخل المنطقة، ولجأ ألف إلى محافظة حلب المجاورة، بحسب المسؤولة الدولية.

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أهالي ضحايا مصعد مستشفى بنها الجامعي: الإهمال سبب الكارثة