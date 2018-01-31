رئيس "نقابية عمال مصر": الوقفات الاحتجاجية وراء فصل 4 من الاتحاد

قال عصام عزت، نائب رئيس اللجنة النقابية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرار الفصل الصادر في حقهم، جاء على خلفية مشاركتهم في وقفات احتجاجية سلمية بمقر الاتحاد للمطالبة بصرف علاوات متأخرة.

وأضاف نائب رئيس اللجنة النقابية، لـ"الوطن"، أن العاملين بالاتحاد العام بمختلف فروعه متضامنين مع العمال المفصولين، لأنهم يعلمون جيدًا أن زملائهم تعرضوا لظلم واضح، مشيرًا إلى أن العاملين بالاتحاد يدرسون تنظيم وقفة احتجاجية خلال أيام تنديدًا بقرار الفصل.

كان عدد من عمال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أصدروا بيانًا أمس، عبروا فيه عن غضبهم، من قرار فصل 4 عمال من العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على خلفية تنظيمهم وقفات احتجاجية سلمية يومية الشهر الماضي، للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية لعام 2016، علاوة غلاء المعيشة 2017، موجهين اللوم إلى رئيس اتحاد عمال مصر، وزير القوى العاملة بمصر، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد عمال مصر.