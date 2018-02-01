موجز الـ3 صباحا| "الوطنية للانتخابات" تبدأ تلقي اعتراضات المرشحين

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم وغداً، تلقى اعتراضات المرشحين المدرجة أسماؤهم بالقائمة المبدئية، على بعضهم البعض، حيث ضمت كلاً من المرشحين عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية الحالى، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمى باسمها، إن «المادة 13 من قانون الانتخابات الرئاسية، نظمت مسألة اعتراضات المرشحين، حيث نصت على أن (لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة على أى طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التى تحددها الهيئة).

وأوضح «الشريف»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه «وفقاً لهذه المادة، فإن من لهم حق الاعتراض هم طالبو الترشح المدرجة أسماؤهم بالقائمة المبدئية للمرشحين»، لافتاً إلى أنه وفقاً للجدول الزمنى المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات 8 يناير الماضى، فإنه سيتم تلقى الاعتراضات اعتباراً من اليوم وحتى غد، ولا يجوز لأى شخص آخر، غير طالبى الترشح، الاعتراض، حتى إن كان مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين.

من جهة أخرى، أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم الأربعاء، مقتل 14 شخصًا على الأقل في مواجهات دارت بين مربي مواش من البدو ومزارعين من الحضر في اثنتين من ولايات وسط البلاد، في حلقة جديدة من مسلسل نزاع دموي متواصل منذ مطلع العام.

وقال إدريس كنيدي، المتحدث باسم شرطة ولاية ناساراوا، "لقد تلقينا تقارير تؤكد مقتل سبعة اشخاص في هجوم شنه مسلحون في منطقة كاداركو التي يقطنها التيف"، وهم مجموعة من المزارعين الحضر.

وأوضح أن الشرطة ترجح أن يكون هذا هجوما انتقاميا بعد الهجوم الذي شنه مزارعون من التيف في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم وأدى إلى نفوق 73 رأس ماشية وفقدان اثنين من رعاة المواشي.

ورفض المتحدث باسم الشرطة الإدلاء بأي معلومات عن هويات منفذي أي من الهجومين، مؤكدًا أن "هناك تحقيقات جارية لكشف المسؤولين عن أعمال العنف هذه".

وفي ولاية بينو المجاورة شن مزارعون شبان من التيف، صباح الأربعاء، هجوما على رعاة مواش من البدو في قرية جبوكو مما أسفر عن مقتل سبعة رعاة، كما أعلنت شرطة الولاية.

تأتي هذه المواجهات الدموية في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس محمد بخاري انتقادات شديدة لعدم تمكنه من وضع حد لدوامة العنف المستمرة بين المزارعين الحضر والرعاة البدو والتي حصدت خلال يناير أكثر من 100 قتيل.

وتمثل هذه الصدامات الدموية مشكلة أمنية جديدة للحكومة، تضاف إلى الاعتداءات التي تشنها حركة بوكو حرام الجهادية في الشمال والهجمات التي يشنها مسلحو دلتا النيجر في الجنوب.

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