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الوطن

موجز الـ3 صباحا| حقيقة أغنية تأييد موسى مصطفى موسى.. وإنقاذ حياة طفل

منذ 35 دقيقة
كتب: شريف سليمان
موجز الـ3 صباحا| حقيقة أغنية تأييد موسى مصطفى موسى.. وإنقاذ حياة طفل

موسى مصطفى موسى

تنشر "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الساعات الـ3 الماضية، حيث قالت مصادر بحزب الغد إن الأغنية الدعائية المتداولة للمرشح الرئاسي المحتمل المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب، والتي اقتبست ألحانها من أغنية "مصر اليوم في عيد" للمطربة الراحلة شادية، ليست الأغنية الرسمية للحملة، ولكنها مجرد إهداء ليس أكثر.

وأضافت المصادر لـ"الوطن": "الذي أهدى الأغنية للحملة هو سيد محمود عبيدو، نائب رئيس المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية، وأعدها بشركة الإنتاج المملوكة له، حيث تم إخراجها عبر (ميكسر) وهو الذي قام بتأليف كلماتها ووزعها ومن قاموا بالغناء هم بعض من العاملين بالشركة وأهداها للحملة أمس"، مشيرة إلى أن الحملة الرسمية للمهندس موسى مصطفى موسى لم تطلب منه إنتاج الأغنية، لكنه نفَّذها وأهداها للحملة.

كما أنقذ أطباء قسم جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال بالمنصورة، حياة طفل استقبلته المستشفى، بعدما قطعوا إجازتهم الأسبوعية لإنقاذ الطفل.

وقالت جامعة المنصورة، في بيان صحفي، إن الدكتور أحمد الرفاعي مدير مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة، قدم خالص الشكر والتقدير لأعضاء وحدة الجهاز الهضمي والكبد برئاسة الدكتور محمد عز الرجال، وقسم جراحة الأطفال لتعاونهم لإنقاذهم حياه طفل ينزف نزيفا حادا من الجهاز الهضمي، ولم يمنعهم عن أداء واجبهم أن ذلك كان يوم راحتهم.

وأضاف البيان، أنه تم استدعاء الأطباء ولم يتوانَ أي منهم عن إنقاذ حياة الطفل إيمانا منهم بواجبهم لإنقاذ حياة المرضى، مهما كانت الظروف وهذا ما عهدناه من جميع الأطباء والأطقم المعاونة.

مصادر بـ"الغد" عن أغنية تأييد موسى مصطفى موسى: مجرد إهداء

طاقم "جراحة أطفال المنصورة" يقطع إجازته لإنقاذ حياة طفل ينزف

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