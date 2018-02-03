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الوطن

بالفيديو| ماذا قال السلطان قابوس عن مصر ودورها العربي منذ 34 عاما؟

اليوم PM 03:20
كتب: دينا عبدالخالق
بالفيديو| ماذا قال السلطان قابوس عن مصر ودورها العربي منذ 34 عاما؟

السلطان قابوس

حول زيارة الرئيس السيسي غدا لسلطنة عمان، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يعود لاحتفالات السلطنة بالعيد القومي الرابع عشر المجيد، في نوفمبر 1984، الفيديو للسلطان قابوس يشيد فيه بالدور المصري في قضايا العرب.

وقال قابوس في الفيديو: "لقد ثبت عبر مراحل التاريخ المعاصر أن مصر كانت العنصر الأساسي في بناء الكيان والصف العربي، وهي لم تتوان يوما في التضحية من أجله والدفاع عن قضايا العرب والإسلام، وإنها لجديرة بكل تقدير".

ومن المنتظر أن يعقد السيسي والسلطان قابوس جلسة مباحثات لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وكذلك الملفات التي تتصدر اهتمامهما على المستوى المحلي والدولي.

 

 

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